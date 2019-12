Schianto nella notte | padre e figlio morti sul colpo | l’auto si è disintegrata

caffeinamagazine

(Di domenica 8 dicembre 2019) Si spengono due vite sulla strada statale 17, nel territorio di Sulmona, altezza di Pettorano sul Gizio. Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di ieri, sabato 7 dicembre. Uno scontro frontale tra due auto, avvenuto per cause ancora in via di accertamento, si rivela letale. Francesco Sciullo e suoAntonio, rispettivamente 80 e 50 anni, residenti a Pescocostanzo, sono rimasti schiacciati tra le lamiere della loro macchina. Perdono la vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due viaggiavano a bordo di una Punto in direzione Sulmona, intorno alle 17, impattano con una jeep che procedeva in direzione opposta alla loro, verso Roccaraso. In seguito all’impatto sono rimasti schiacciati tra le lamiere della loro Fiat Punto. Le indagini devono ancora risalire alla più concreta ricostruzione dei fatti. Riguardo il conducente della jeep, ferito, è stato trasportato in ...

