Florida | sparatoria in una base della marina | Fbi indaga per terrorismo

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’Fbi stando sullain cui sono state uccise tre persone nellanavale di Pensacola, in. L’ipotesi é che si tratti di un atto di. Lo ha detto in conferenza stampa l’agente speciale dell’Fbi Rachel Rojas, aggiungendo che il killer, Mohammed Alshamrani, 21 anni, un sottotenenteRoyal Saudi Air Force, sembra aver agito da solo e che non sono stati fatti altri arresti. «Stiamondo molto a fondo per scoprire il motivo del suo gesto», spiega. L’assalitore, morto nella, era un ufficiale dell’aeronautica saudita e si trovava inper un periodo di addestramento nellanavale che dal 1985 accoglie militari stranieri. Il Navy International Training Center ha infatti diverse partnership con le forze armate di altri paesi, tra cui le forze aeree reali saudite. #Pensacola shooter Twitter ...

