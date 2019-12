ArcelorMittal offre 1 miliardo per dire addio all' ex Ilva di Taranto

blogo

(Di domenica 8 dicembre 2019) La trattativa tra il governo di Giuseppe Conte e la multinazionale dell'acciaiosembra ormai tutt'altro che finalizzata a mantenere aperto lo stabilimento exdisotto la guida della società indo-francese. La multinazionale avrebbe infatti messo sul piatto undi euro per risolvere ogni rapporto edefinitivamenteall'ex. Lo rivela la Gazzetta del Mezzogiorno, secondo la qualesarebbe arrivata a quella cifra mettendo insieme 500 milioni per lo svuotamento del magazzino, la fideiussione da 90 milioni di euro a garanzia del pagamento dei canoni di fitto della struttura e 400 milioni di euro per la rinuncia agli investimenti ambientali sostenuti fino a questo momento. Il documento con le cifre e i dati sarebbe già all'attenzione del governo, che però chiederebbe al colosso quasi il doppio di quella somma. ...

