Valanga Orobie, salvi i tre dispersi

Sono tutti vivi i tre scialpinisti travolti da unain Val Brembana, staccatasi dal monte Valletto. Quello recuperato per primo è il più grave dei tre. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Bergamo. Degli altri due, uno è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Lecco, l'altro è rimasto illeso.(Di sabato 7 dicembre 2019)