Sardine | Mattia Santori giudica Matteo Salvini “E’ un uomo fragile è in campagna

baritalianews

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il leader delleè ritornato a parlare del suo nemico numero unoha detto che secondo lui il leader della Lega è un. Sempre secondoè in eternaelettorale da 30 anni e ha raggiunto solo il 30% dei consensi, in realtà ne dovrebbe avere l’80%.ha smentito che nei giorni scorsi ci sia stato un incontro con il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini: “Siamo curiosi di ascoltare il suo programma in piazza. Per il nostro movimento aspettiamo la manifestazione di Roma” Il prossimo 14 dicembre lesi ritroveranno a Roma in una piazza storica a Piazza San Giovanni e si prevede la presenza di 100 mila persone provenienti da tutta Italia. Poiha parlato anche dell’immigrazione: “L’integrazione è ...

La7tv : #ottoemezzo La sardina Mattia Santori non vuole essere definito il leader del movimento: 'Sono quello più esposto,… - La7tv : #ottoemezzo La sardina Mattia Santori definisce @matteosalvinimi un uomo fragile: 'E' in campagna elettorale da 30… - chetempochefa : 'Con una semplice sardina siamo diventati il nemico numero uno del populismo di destra. Non solo in Italia, ma iniz… -