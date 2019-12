L' ospite imbarazzante Joseph Muscat in visita privata da Papa Francesco

huffingtonpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) “Va dala farsi perdonare i peccati?”. Era questo qualche giorno fa uno dei titoli sui quotidiani maltesi, dopo gli esiti clamorosi dell’inchiesta per l’assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Il riferimento è a, capo del Governo di Malta, che ha annunciato le sue dimissioni a gennaio e che probabilmente le ha fatte slittare proprio per varcare il Portone di Bronzo, per unache era programmata da mesi, ma che ha cambiato forma, assumendo un carattere strettamente privato. Unache a un certo punto sembrava sul punto di essere cancellata, dopo le proteste consegnate al nunzio pontificio a La Valletta.L’incontro, confermato ieri da Matteo Bruni, portavoce della Sala Stampa vaticana, avviene nell’ambito di un viaggio molto complicato dia Roma. Il presidente del Consiglio ...

