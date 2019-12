La “sindrome da Nobel” | ecco le bufale di alcuni eccellenti premiati

wired

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il 10 dicembre si terrà la cerimonia ufficiale di consegna dei premi Nobel annunciati lo scorso ottobre. Per la scienza è stato un altro anno senza donne tra i. Una recentissima analisi pubblicata su Lancet suggerisce che, una volta nominate, le donne abbiano avuto uguali o maggiori possibilità di ricevere il premio nel periodo 1901-1966. In questo intervallo la ridotta percentuale di donne premiate (2.4%) potrebbe essere spiegata in parte dalle poche scienziate e quindi dalle poche nomine. Dal 1966 in poi invece non abbiamo ancora dati sulle nomine, segreti per 50 anni, però sappiamo che la percentuale di donne Nobel è salita ad appena 3,8, nonostante molte più donne lavorino nel settore. Questo è uno dei molti problemi che a ogni autunno, con sempre maggior frequenza, vengono ricordati a proposito del premio più famoso e ambito della scienza. Per esempio è riservato ora a tre ...

