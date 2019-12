Biglietti in prevendita per il concerto di Achille Lauro al Palazzo dello Sport di Roma

optimaitalia

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ildialdinel 2020 sarà l'occasione per festeggiare i primi 30 anni dell'artistano di Rolls Royce. L'annuncio è arrivato nel corso della trasmissione 20 anni che siamo italiani, condotta da Vanessa Incontrada e Gigi d'Alessio. Isono indalle 11 del 9 dicembre, su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. La consegna è garantita secondo le modalità abituali, quindi con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In caso di cessione del biglietto, è necessario effettuare il cambio nominativo attraverso la procedura messa a disposizione dal venditore a qualche giorno dall'evento. Si dovrà quindi necessariamente esibire la ricevuta ottenuta a seguito del cambio di utilizzatore in modo da poter avere accesso al. Gli esordi della carriera dinel ...

OptiMagazine : Biglietti in prevendita per il concerto di @ACHILLEIDOL al Palazzo dello Sport di Roma nel 2020… -