Sporting Pietrelcina revolution | in arrivo un top player in mezzo al campo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoDopo l’addio di Santini, lopiazza un colpo importante in mediana: ufficiale l’di Pietro Mazzariello. Questo il comunicato della società: Il calciatore Pietro Mazzariello è ufficialmente un calciatore dellodel presidente Maioli. L’ex capitano della Forza e Coraggio e proveniente dall’Eclanese in Eccellenza da domenica sarà un punto di forza della formazione allenata da mister Catullo. L'articolo: inun topinalproviene da Anteprima24.it.

