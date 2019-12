Joshua-Ruiz | Mondiale pesi massimi 2019 | la guida completa per vederlo su DAZN Orari e

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Andye Anthonysi affronteranno sabato 7 dicembre a Diriyah (Arabia Saudita) per ilWBA, WBO, IBF, IBO dei. C’è grande attesa per quello che è stato definito come il match dell’anno, la grande rivincita dello spettacolare incontro andato in scena lo scorso 1° giugno al Madison Squadre Garden: in quell’occasione il britannico era salito sul ring per difendere le quattro cinture iridate e da imbattuto è incappato in una clamorosa sconfitta contro il messicano, un pugile dalla mole pazzesca e dal fisico tutt’altro che asciutto. In questi mesi il ribattezzato AJ si è allenato duramente per impossessarsi nuovamente delle corone ma di fronte si troverà l’arrembante Destroyer che vuole confermarsi sul tetto del Pianeta. SeguiJr. in diretta streaming suDi seguito il calendario completo, il programma dettagliato e ...

