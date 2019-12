Antonella Clerici in imbarazzo per una domanda di Carlo Conti

lanostratv

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Zecchino d’oro,imbarazzacon una: “Ti sposi?” Non poteva mancare una super torta di compleanno pernella puntata del 62° Zecchino d’oro di oggi, venerdì 6 dicembre 2019. Prima che finisse la diretta, è infatti arrivato in studio, a sorpresa,, che ha portato una grande torta per la collega, che oggi compie 57 anni. Immancabile, ovviamente, la canzone “Tanti auguri a te”, interpretata dal Piccolo Coro ‘Mariele Ventre’ dell’Antoniano, come sempre diretto dalla maestra Sabrina Simoni. E proprio portando la torta,ha messo un po’ indicendole: Questa torta è a piani, quindi sembra più una torta nuziale che una torta di compleanno. A proposito, tu quando ti sposi? A talela conduttrice dello Zecchino d’oro 2019 ...

Unf_Tweet : SUPER! Antonella Clerici magica allo Zecchino d’Oro fa sognare tutti con le sue sorprese (Foto)… - ginopirrone : Tanti auguri per il tuo compleanno Antonella Clerici !!!! mille di questi giorni. ???? - pascaziomarco : RT @bubinoblog: La sorpresa di Carlo Conti ad Antonella Clerici, in diretta. La grande famiglia di Rai1. #Zecchino62 -