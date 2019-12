Carmen Di Pietro si scusa | Non ne sapevo nulla

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Serena Granato A Pomeriggio 5,Disi èta per l'attacco sferrato -in una recente diretta radiofonica- ad una donna affetta da endometriosi Stando a quanto emerso a Pomeriggio 5, il talk-show di Canale 5 e condotto da Barbara d'Urso, è esplosa una polemica mediatica per via di alcune recenti dichiarazioni rilasciate daDicirca una patologia che colpisce le donne, l'endometriosi. Una malattia cronica quest'ultima, che si manifesta con l'espansione nella zona pelvica dell'endometrio (la mucosa che, normalmente, è contenuta nella cavità uterina) e per via della quale si accusano diversi sintomi, tra cui forti dolori pelvici. Dalla regia di Pomeriggio 5 è stato mandato in onda un rvm contenente delle esclusive immagini, che mostrano cosa era accaduto nella diretta radiofonica "incriminata", registratasi lo scorso 27 novembre sulle frequenze di ...

