Parma | D’Aversa | «Ci deve essere la volontà di passare il turno»

Parma - D’Aversa : «Rammarico per la classifica. Milan per la Champions» : Il tecnico del Parma D’Aversa ha commentato in conferenza stampa la sconfitta di misura rimediata contro il Milan Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta subita contro il Milan: «Il valore del Milan è importante, è stato costruito per la Champions League. Non volevamo perdere al novantesimo. C’è rammarico per la classifica, sarebbe stato importante fare punti». «Kulusevski ha ...

Parma-Milan - le scelte di Pioli e D’Aversa : Al Tardini è in programma, oggi, la sfida tra Parma e Milan. L’obiettivo, per entrambe le squadre, è vincere, per scalare la classifica. Il Milan non vince da tre giornate. L’ultima volta è stata a San Siro contro la Spal. Il parma, invece, ha vinto sulla Roma, in casa, lo scorso 10 novembre. Gli emiliani ritrovano Gervinho. Pioli riconferma la fiducia a Piatek. Il tecnico lo schiera in attacco con Suso e Calhanoglu. Ecco le ...

Bologna-Parma - le parole di De Leo e D’aversa nel post-partita : Bologna e Parma hanno pareggiato 2-2. Soddisfatto per il punto ottenuto nel finale l’allenatore felsineo, Emilio De Leo, al termine della gara. Queste le sue parole a DAZN: “Per come è arrivato questo punto, è un fattore positivo. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo istante e siamo stati premiati, però oggi la squadra in certe circostanze è stata un po’ lunga, mentre dobbiamo sempre pensare da gruppo, quando abbiamo il pallone e ...

Bologna-Parma - le formazioni ufficiali : attacco spuntato per D’Aversa - fuori Poli : Bologna-Parma, le formazioni ufficiali – Dopo i tre big match di ieri, che hanno confermato la corsa a due Juve-Inter, ad aprire la domenica di Serie A è il derby emiliano del Dall’Ara tra Bologna e Parma. All’ora di pranzo, gli uomini di Mihajlovic e quelli di D’Aversa si affrontano per confermare i propri obiettivi. Meglio, al momento, i ducali, che stanno di cinque punti i rossoblu in classifica, ma Orsolini e ...

Bologna-Parma - le formazioni ufficiali : attacco spunta per D’Aversa - fuori Poli : Bologna-Parma, le formazioni ufficiali – Dopo i tre big match di ieri, che hanno confermato la corsa a due Juve-Inter, ad aprire la domenica di Serie A è il derby emiliano del Dall’Ara tra Bologna e Parma. All’ora di pranzo, gli uomini di Mihajlovic e quelli di D’Aversa si affrontano per confermare i propri obiettivi. Meglio, al momento, i ducali, che stanno di cinque punti i rossoblu in classifica, ma Orsolini e ...

Parma-Roma - D’Aversa al settimo cielo : Fonseca spiega i motivi della sconfitta : “Il Parma ha meritato la vittoria. La squadra e’ stanca perche’ questi giocatori hanno giocato tutte le ultime partite. Non e’ un problema di atteggiamento ma di reazione. Ci manca velocita’ di pensiero”. Sono le dichiarazioni di Paulo Fonseca dopo la sconfitta della sua Roma contro il Parma per 2-0.“Non abbiamo fatto la partita che dovevamo fare per vincere – ha spiegato il tecnico ...

Parma-Verona - Juric trascinatore : D’Aversa rammaricato : “E’ stata una partita difficile, ce ne sono state altre in precedenza in cui forse meritavamo di piu’ rispetto a stasera. Il Parma ha creato tanto, ma i miei ragazzi sono stati bravissimi in tante cose e questa vittoria e’ il giusto premio per noi”. Sono le dichiarazioni di Ivan Juric al termine di Parma-Verona 0-1. “I tre dietro lavorano bene insieme ai quinti, tutta la squadra cerca di stare compatta ...