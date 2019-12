DIRETTA TEST FORMULA 1 ABU DHABI 2019 Video streaming | Leclerc è il più veloce!

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Mercedes di nuovo al comando con Russell davanti a Leclerc - terzo Stroll : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 Confermati i punti deboli e di forza di Mercedes e Ferrari sulla pista degli Emirati Arabi, con Leclerc che detiene il record nel T1 e nel T2 per poi cedere il passo a Russell nel terzo settore, quello più tortuoso e a bassa velocità. 12.46 Russell conserva anche il primo posto parziale nel computo totale di giri percorsi con 114, alle sue spalle hanno superato quota 100 anche Ocon (102) e Gasly ...

12.38 A meno di due ore e mezza alla fine dei Test, Pietro Fittipaldi è decimo con la Haas con un miglior crono di 1'41″047 dopo aver percorso ben 97 giri del circuito di Yas Marina. That's 97 laps completed for @PiFitti so far with 2.5 hours to go at Yas Marina. His current fasTest 1:41.047 puts him P10/11. #HaasF1 #AbuDhabiTest pic.twitter.com/aQ7GTy8Dv8 — Haas F1 Team ...

11.52 Carlos Sainz esce dal box McLaren e si appresta ad affrontare un run con gli pneumatici a mescola C4. Carlos cam.

11.18 La Mercedes ha deciso di mettere Bottas (day-1) e Russell (day-2) nelle stesse identiche condizioni per effettuare una prima valutazione importante in ottica 2021. Al momento il britannico si sta ben comportando se si considera che a questo punto della giornata Bottas era leggermente più lento prima di migliorare sensibilmente al tramonto nel finale della sessione. 11.13 Vi riproponiamo di seguito ...

11.02 Primo run pomeridiano dopo la pausa anche per Pietro Fittipaldi con la Haas: Into the abyss (aka the pit lane exit)#AbuDhabiTest #HaasF1 pic.twitter.com/Mng1xY14SR — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 4, 2019 10.57 Ecco alcune immagini di stamattina con Charles Leclerc alla guida della Rossa: #F1Testing day 2 with @Charles_Leclerc

10.29 Mole di lavoro impressionante in casa Mercedes e Renault con Russell ed Ocon che hanno già percorso rispettivamente 79 e 76 giri quando mancano ancora quattro ore e mezza al termine della giornata. 10.24 Di seguito il riepilogo completo della classifica a metà di questa seconda giornata di Test della Formula 1 ad Abu Dhabi: George Russell got back ahead of Lance Stroll with Pierre Gasly in third. ...