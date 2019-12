“Con Anastasiya | una birra…” Omicidio Luca Sacchi | la scoperta sul ragazzo ucciso a Roma

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Nel giorno della verità, quello in cuiKylemnyk ha la possibilità di raccontare al giudice la sua versione sull’affare di droga degenerato nell’del suo, emergono nuovi atti e nuovi particolari sulla morte di. Come la sua fidanzataKylemnyk, ancheera solito usare l’App Signal, il sistema di messaggistica criptato per smartphone che consente di inviare messaggi che vengono immediatamente eliminati. L’informazione è emersa dalle carte dell’inchiesta della Procura di, contenute nel verbale allegato a una informativa dei carabinieri, di Domenico Marino Munoz, amico di, ascoltato come testimone. Ilera infatti nei pressi del pub di via Bartolini, nel quartiere Appio Latino, la sera in cuiè morto.Come raccontato da Munoz: “Alle ore 22.30 del 23 ottobre ho ricevuto sul mio ...

