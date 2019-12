Vicepresidente Flamengo | «Per Gabigol vogliamo spendere tra i 12 e i 22 milioni»

calcionews24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Marcos Braz,del, ha parlato del possibile trasferimento didall’Inter: «Lui vuole restare»è sempre più vicino al, lo rivelano le parole delMarcos Braz che ha spiegato la situazione a O DIA: «Ci sono ancora alcune cose da aggiustare, ma ora c’è il Mondiale per Club. Non c’è molto di cui parlare: lui vuole restare e illo vuole comprare». «Contratto? Almeno un quadriennale, per l’età e il prezzo che dovremo pagare. Si parla di valori compresi tra i 12 e 22di euro? Facciamo una media». Leggi su Calcionews24.com

