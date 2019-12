Spider-Man 2 potrebbe arrivare su PS5 ' prima di quanto pensiamo'

Trapela in rete un capitolo di Spider Man per Wii mai lanciato : In rete è Trapelato quello che si direbbe essere il video gameplay di un gioco di Spider-Man che però non ha mai visto la luce.Il gioco dedicato all'uomo ragno si intitola Spider-Man 4, e doveva per l'appunto trattarsi di un gioco per Nintendo Wii. A scoprire questa "reliquia" è stato un appassionato collezionista che è entrato in possesso di un devkit RVT-H di Nintendo Wii. All'interno dell'hardware l'utente ha trovato degli interessanti file ...

Deadpool 3 : il logo è una parodia di Spider-Man in una fan art : L'attesa di Deadpool 3 stimola l'estro artistico di un fan che realizza un logo del film ispirato a Spider-Man. Una gustosa fan art svela il logo di Deadpool 3 realizzando una parodia di Spider-Man che comprende anche un titolo ipotetico, omaggio all'ultimo capitolo della saga dell'Uomo Ragno. Siamo ormai prossimi all'ingresso di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe. Manca ancora la conferma ufficiale da parte dei Marvel Studios, ma a quanto ...

Il boss di PlayStation spiega perché non vedremo esclusive come God of War e Spider-Man su PS Now al lancio : Il boss di PlayStation Jim Ryan ha svelato perché Sony non ha lanciato le sue maggiori esclusive su PlayStation Now.Il CEO di Sony Interactive Entertainment, dunque, ha affrontato una delle critiche rivolte al servizio streaming.Sebbene Sony abbia aumentato i suoi investimenti nello streaming, più recentemente con una riduzione del prezzo di PS Now, il servizio è ancora prevalentemente popolato da titoli classici. I più grandi giochi PS4, come ...

Le acrobazie di Tom Holland in Spider-Man : Far from Home : Dietro al successo al botteghino di Spider-Man: Far from Home, con incasso superiore al miliardo di dollari a fronte di un budget da 160 milioni, c’è la conferma del talento di Tom Holland, il protagonista della pellicola tornato a vestire i panni dello spara-ragnatele dopo l’esordio in Spider-Man: Homecoming. A sorprendere maggiormente pubblico e critica è stata, però, anche una particolare skill dell’attore britannico, sempre in prima linea ...

Il cast di Spider-Man : Far from Home svela i segreti del film : A ognuno il suo Spider-Man sul grande schermo: c’è la generazione che ha apprezzato i film con Tobey Maguire nei primi anni 2000; poi è stata la volta di Andrew Garfield (sette anni e qualche Emma Stone fa). Ora è la volta di Tom Holland, che con Spider-Man: Far from Home ha vestito per la seconda volta i panni del supereroe, dopo la prima pellicola Homecoming. E il botteghino lo ha premiato: con lui sul set ci sono anche Zendaya (in ...

Un nuovo film di SpiderMan nel 2021 : Qualche settimana fa la frattura fra Marvel e Sony sembrava irreparabile. I due colossi dell’intrattenimento, che insieme hanno portato sul grande schermo il personaggio di Spider-Man, interpretato da un convincente Tom Holland, pare siano riusciti a risanare la crepa. Infatti si profila all’orizzonte un nuovo film per il personaggio nato dalla penna di Stan Lee e, soprattutto, il "bimbo ragno", continuerà a far parte dell’Marvel Cinematic ...