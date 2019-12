Ponte Morandi | l’accusa dei giudici | “Falsità pericolose per l’incolumità | Aspi voleva

Ponte Morandi - ora Luciano Benetton scarica i suoi manager e fa la vittima : “Basta odio contro di noi - ci riteniamo parte lesa” : “Di sicuro ci assumiamo la responsabilità di aver contribuito ad avallare la definizione di un management che si è dimostrato non idoneo, un management che ha avuto pieni poteri e la totale fiducia degli azionisti e di mio fratello Gilberto che per come era abituato a lavorare, di sicuro ha posto la sicurezza e la reputazione dell’azienda davanti a qualunque altro obiettivo. Sognava che saremmo stati i migliori nelle infrastrutture”. ...

L'ad di Autostrade : "Rassicuro i viaggiatori - controlli approfonditi dopo il crollo del Ponte Morandi" : “Mi sento di rassicurare i viaggiatori ricordando quello che abbiamo fatto in questo anno dopo la tragedia del Ponte Morandi”. Così l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi intervistato da Sky Tg24. “Dall’ottobre del 2018 abbiamo avviato una profonda analisi delle nostre opere, con soggetti esterni che hanno riverificato le 1943 infrastrutture della nostra rete”. Anche ...

Il pm del Ponte Morandi : “Autostrade non ha il controllo della situazione” : Sul Corriere della Sera, Marco Imarisio racconta le parole pronunciate ieri dal pm Walter Cotugno ai giornalisti che lo attendevano fuori dal suo ufficio. Cotugno è il pm titolare dell’inchiesta sul Ponte Morandi e di quella sui falsi report sui viadotti. Ha detto: «Autostrade per l’Italia non ha il controllo della situazione». Imarisio continua raccontando anche il prosieguo della breve conversazione. Dice che il pm ha congedato la stampa ...

In Liguria crolla un altro Ponte (per fortuna senza vittime). E subito torna in mente il Morandi : Alle due del pomeriggio di ieri la Liguria ha tremato, di fronte alla notizia del crollo del ponte Madonna del Monte. E’ tornato alla mente a tutti il 14 agosto del 2018, quando a crollare fu il ponte Morandi, portando con sé 43 vite innocenti. Ieri una grande frana ha travolto i piloni del viadotto sulla A6, Savona-Torino, poi si è portata dietro una buona parte della carreggiata, creando un vuoto di trenta metri. Una voragine a un passo ...

Crollo viadotto A6 Torino-Savona - testimone : “Sono vivo per miracolo - ho pensato al Ponte Morandi” : “Ancora non so come ho fatto a fermarmi, sono salvo per miracolo. Ho ancora impresse le immagini del Ponte Morandi, ho pensato al peggio, se non fossi riuscito a fermarmi prima… Un conto è vedere queste cose in tv una cosa è viverle“: lo ha dichiarato Daniele Cassol,che ieri si trovava sull’autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto interessato dal Crollo di una porzione del viadotto della Madonna del Monte, a pochi km dallo ...

Crolla viadotto su Torino-Savona. Testimoni : “Sembrava Ponte Morandi” : Daniele Cassol, domenica 24 novembre, stava viaggiando sull'autostrada A6 Torino-Savona, quando davanti ai suoi occhi un viadotto è stato travolto da una frana e la strada è venuta giù (LE FOTO - IL VIDEO). È sceso dall'auto e si è messo a sbracciare per segnalare agli altri automobilisti in arrivo il pericolo. "Fermatevi, è venuto giù tutto", ha urlato verso auto e pullman che arrivavano su quel tratto di strada. "Ancora non so ...

Viadotto Savona - i testimoni del crollo : “Ho pensato subito ad un nuovo Ponte Morandi”. “Arrivava un pullman - lo abbiamo fermato” : Daniele Cassol riuscito a fermarsi a pochi metri dall’orlo del baratro che si è parto sull’autostrada A6 con il crollo del Viadotto a Madonna del Monte. “Ero in fase di sorpasso – racconta l’uomo, che ha 56 anni e fa il vigilante – ho visto una persona che sbracciava e ho pensato avesse qualche malore. Poi mi sono voltato e ho visto tutto nero, il Viadotto non c’era più“. “Dietro di me arrivava ...

Ponte Morandi : i sensori tranciati entrano ufficialmente nell’inchiesta sul crollo : I sensori non più in uso sui quali si sarebbe dovuta basare la valutazione di “rischio crollo” del Ponte Morandi entrano nell’inchiesta sulla tragedia del 14 agosto 2018. Gli inquirenti vogliono capire per quale motivo dopo essere stati tranciati nel 2016 durante i lavori eseguiti dalla Pavimental non siano stati più ripristinati. Nei giorni scorsi, scrive Repubblica Genova, i tre periti del gip Angela Nutini hanno chiesto ai ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora : indagini su sensori Ponte Morandi - 23 novembre - : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Partono le indagini sui sensori del Ponte Morandi di Genova crollato nell'estate 2018., 23 novembre 2019,

Ponte Morandi - la ministra De Micheli : “Emerse cose inaccettabili negli ultimi giorni” : “C’è un lavoro tecnico che si sta facendo, che cercheremo anche di accelerare. Poi c’è un fronte invece che riguarda la magistratura, delle indagini, delle responsabilità. Sono emerse nelle ultime ore delle cose che sono per me evidentemente inaccettabili perché il tema della sicurezza per noi è prioritario”. Così la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, al Forum Ansa, in riferimento alle ...

Ponte Morandi : sensori fuori uso dal 2015 : Gli investigatori che si stanno occupando del crollo del Ponte Morandi di Genova, hanno scoperto che i sensori che si occupavano del monitoraggio strutturale non funzionavano dal 2015. Sulla base dei dati forniti da questo impianto, ad esempio, venne realizzato nel 2014 il documento di "programmazione del rischio" in cui era scritto che la struttura era a rischio crollo. Secondo quanto emerso dalle indagini, i sensori di monitoraggio ...

Ponte Morandi - i sensori che avrebbero dovuto monitorare il rischio crollo erano fuori uso dal 2016 : Il documento che la Guardia di Finanza ha trovato nel registro digitale di Atlantia certificava già dal 2014 che il Ponte Morandi fosse a rischio crollo. Il viadotto sul Polcevera era l’unico tra tutti i viadotti italiani ad essere citato nel catalogo rischi societari di Autostrade per l’Italia e Atlantia. Il giallo dei sensori Autostrade contenne la valutazione di rischio crollo al livello basso perché, così dice il documento, il ...

Ponte Morandi - i sensori erano ko dal 2015. La ministra De Micheli : «Lette cose inaccettabili» : Il sistema di monitoraggio del viadotto, crollato il 14 agosto 2018, era stato danneggiato da alcuni lavori di manutenzione sulla sede stradale

Ponte Morandi di Genova - i sensori erano fuori uso dal 2015 : Sul Ponte Morandi di Genova esisteva un impianto di monitoraggio strutturale che però, dal 2015, non funzionava più perché era stato tranciato durante dei lavori eseguiti sulla carreggiata. A scoprirlo sono stati gli investigatori che, coordinati dalla procura del capoluogo ligure, stanno indagando sul crollo del 14 agosto 2018 in cui hanno perso la vita 43 persone (LO SPECIALE - DALLA TRAGEDIA ALLA RICOSTRUZIONE: FOTO - IL ...