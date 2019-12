Angelucci-Cotticelli | Pd Municipio II deve prendere distanze da consigliere

romadailynews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Roma – “Un fatto politicamente molto grave e’ avvenuto in II. Mentre si chiede unita’, solidarieta’ e lavoro comune abbiamo appreso con rammarico e dispiacere che undel Pd, attraverso un atto ufficiale, ha chiesto al segretario generale del Comune di verificare se ci siano le condizioni per la decadenza del presidente del Consiglio del suo stesso partito.” “Tralasciando l’aspetto amministrativo che ha visto, senza che ci sia stato dubbio alcuno, la risposta negativa data dal Comune al quesito, resta questo un comportamento inaccettabile. Chiediamo al Pd del II, al segretario Laj e alla presidente Del Bello una presa di distanza da questo comportamento che mina le basi dello stare insieme in un partito e in una comunita’”. Lo dichiarano Marianoe Carlomembri assemblea ...