Usi lo smartphone mentre guidi? Ti multa l’intelligenza artificiale

(Di lunedì 2 dicembre 2019) (Foto: Pixabay) Utilizzare losi guida è molto più pericoloso di quanto si possa immaginare perché si deve digitare su uno schermo touchscreen osservando il display e distogliendo lo sguardo dalla strada. Proprio come se ci si mettesse al volante bendati per diversi secondi. I dati raccolti da Istat e Aci raccontano che i tempi di reazione si riducono del 50% con lo spazio di frenata che aumenta in modo vertiginoso. Non è dunque un caso che negli ultimi tempi la prima causa di incidenti stradali – spesso anche drammatici – è proprio quella dell’uso del cellulare alla guida. Le forze dell’ordine possono intervenire “a vista”, in molte nazioni come per esempio la Cina le videocamere di sorveglianza stradale si occupano anche di fotografare l’abitacolo quando si sorpassa il limite di velocità, così da aggiungere un extra alla ...

