Maltempo e frane | danni e disagi in Lombardia | frazioni isolate

Maltempo - nuova frana : A6 Torino-Savona nuovamente chiusa. Altre frane a Genova e in Piemonte - evacuazioni [LIVE] : E’ tornato il Maltempo al Nord/Ovest con forti piogge su Piemonte e Liguria, e una nuova frana ha provocato oggi pomeriggio la chiusura dell’A6 Torino-Savona al chilometro 123.684. L’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Altare e il bivio A6-A10 di Savona. E’ ancora freschissimo il ricordo della grossa frana che esattamente una settimana fa, domenica, ha travolto un viadotto nella carreggiata Nord ...

Maltempo - agricoltori isolati nell’Alessandrino : “Tra frane e strade chiuse viviamo sempre in allerta”. E il dissesto mette a rischio il lavoro : Stefania Grandinetti e Antonio Aricò dell’azienda agrituristica “Le Piagge” di Ponzone, in provincia di Alessandria, ci mostrano la realtà di disagio e isolamento che stanno vivendo in questi giorni a seguito di settimane di piogge e nubifragi. frane e smottamenti hanno aperto crateri nelle strade e reso inutilizzabili o pericolosi i collegamenti con le città, mentre molte case risultano ancora raggiungibili solo a piedi e senza acqua ...

Allerta Meteo - Maltempo su Nord Italia e Francia meridionale nel weekend : tornano forti piogge e rischio alluvioni e frane : A meno di una settimana dalle piogge torrenziali per l’ennesima Tempesta Mediterranea di novembre 2019, il più piovoso nella storia dell’Italia, una nuova tempesta minaccerà l’area tra la Francia meridionale e il Nord Italia. Le alluvioni della scorsa settimana hanno provocato 9 vittime in tutta l’area interessata e gravi danni a strade e comunità. Nel corso di questo weekend, invece, località da Marsiglia a Nizza, Genova e Milano vivranno altre ...

Maltempo Liguria - allerta meteo arancione/ Rischio frane - scuole chiuse a Savona : Maltempo Liguria, allerta arancione su centro e Levante. Piogge abbondanti e forti raffiche di vento, resta il Rischio frane: le ultime notizie.

Liguria flagellata dal Maltempo. Frane - crolli - frazioni isolate. Toti : «Chiederemo lo stato di emergenza». Tutte le info sulle strade e la viabilità nella regione : Stella completamente isolato. Mareggiate devastano ancora spiagge e passeggiate in diversi punti della regione. Bormida in piena nell'alessandrino: una donna dispersa. L'aggiornamento in tempo reale e i dettagli dell'allerta nell'articolo a seguire

Maltempo Piemonte - allagamenti e frane ad Asti : “Non abbiamo risorse necessarie per far fronte ai danni” : In tutto l’Astigiano sono chiuse una trentina di strade, in val Bormida e nella zona sud, ma anche in altri Comuni del nord della provincia. “Siamo preoccupati perché non abbiamo risorse necessarie per far fronte ai danni creati dal Maltempo,” ha affermato il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, al termine della riunione del centro di coordinamento soccorsi della prefettura. “abbiamo finita una fase, ma se ...

Maltempo - frane - smottamenti - torrenti e rii esondati : weekend da incubo per la Liguria : “Fine settimana di danni e disagi in Liguria con strade chiuse e campi allagati, smottamenti, esondazioni e frane che hanno violentemente colpito il centro e ponente della regione, in special modo la provincia di Savona: è solo l’ultimo episodio che ha afflitto inoltre l’agricoltura ligure, danneggiando, in alcune zone, le colture invernali a pieno campo e causando possibili ritardi per quelle primaverili“: lo afferma ...

Maltempo Piemonte : frane e allagamenti tra Alessandrino e Cuneese - sfollati e isolati : In Piemonte ci sono “almeno 130 strade chiuse, dunque una regione completamente bloccata con oltre 550 sfollati che hanno dormito negli alberghi messi a disposizione dalla protezione civile e altre 600 persone almeno isolate nell’acquese e nel Bormida“: lo ha affermato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, intervistato su La7 durante la trasmissione Coffee Break. Situazione in via di miglioramento nell’Alessandrino, ...

Maltempo - il geologo : «In Italia l'80% di tutte le frane in Europa - manca prevenzione» : Dissesto idrogeologico e prevenzione: un tema che ritorna ciclicamente. Parole, analisi e annunci superano di gran lunga le azioni che si riescono a mettere in campo. Non è un problema di...

Maltempo - resta l’allerta su gran parte dell’Italia : si temono nuovi crolli e frane : Non si ferma l'ondata di Maltempo che nel finesettimana ha colpito l'Italia e causato danni, disagi e anche una vittima. Mentre si inizia a fare la conta degli ingentissimi danni e a ripristinare la viabilità, per oggi il dipartimento di protezione civile ha diramato una allerta rossa su parte dell'Emilia, allerta arancione in 8 regioni e allerta gialla su gran parte dell'Italia.Continua a leggere

Maltempo - pioggia e frane : crolla viadotto della Torino-Savona. LIVE : In Piemonte una voragine si è aperta sull'A21. Il corpo di una donna travolta dal fiume Bormida è stato recuperato nell'Alessandrino. Oggi allerta rossa in Emilia Romagna; arancione in Abruzzo, Calabria, Piemonte, Veneto, Marche, Lombardia e Puglia

Maltempo nell'Imperiese : frane - crollo di muraglioni e forte mareggiata : A Imperia è stato segnalato un salice "appoggiato" su un'abitazione: sono intervenuti i vigili del Fuoco. Frana a Ospedaletti, 18 evacuati tra cui il sindaco

