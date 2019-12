La Seconda guerra mondiale visualizzata bene

Torino - 10 mila persone evacuate dal centro per il disinnesco di una bomba della Seconda guerra mondiale : La sindaca Chiara Appendino ha effettuato un sopralluogo in via Nizza, nel centro di Torino, dove gli artificieri del 32esimo Reggimento Genio Guastatori hanno iniziato le operazioni il disinnesco dell’ordigno bellico trovato durante gli scavi del teleriscaldamento. La prima cittadina si é incontrata brevemente con gli esperti dell’Esercito per poi recarsi al Lingotto, dove è stato allestito un centro di accoglienza per gli sfollati, e al centro ...

Days of War - l'FPS ispirato alla Seconda guerra Mondiale - riceverà una Closed Beta questo mese : Attraverso un comunicato stampa, Graffiti Games e Driven Arts annunciano l'arrivo di una Closed Beta di Days of War, lo sparatutto in prima persona dedicato alla Seconda Guerra Mondiale.La Closed Beta avrà luogo a partire dal 22 al 24 novembre, mentre le iscrizioni cominceranno questa settimana. La versione Beta promette un'azione intensa che piacerà a qualsiasi giocatore di FPS e per l'occasione lo studio di sviluppo ha pubblicato un nuovo ...

Antonio Socci - l'avvertimento : "Il comunismo non è morto - l'Ue verrò stritolata dalla Seconda guerra fredda" : Proprio nei giorni in cui tutti - con fiumi di ipocrisia, di amnesia e di autoassoluzione - ricordano il crollo del Muro di Berlino, arrivando a incredibili assurdità (nella più totale dimenticanza di quanto il comunismo qua da noi abbia impregnato i media, la cultura, la scuola e non solo), esce un

Brindisi - presunto ordigno bellico della Seconda guerra Mondiale trovato vicino al cinema : Un presunto ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato trovato oggi, 2 novembre, presso il piazzale antistante il Maxicinema Andromeda di Brindisi. Il residuato bellico è stato trovato da un operaio, il quale stava movimentando la terra con un escavatore. In questo periodo, infatti, la struttura in questione è interessata da lavori di scavo, i quali serviranno poi per costruire delle altre sale cinematografiche. Quello che ...

Sono state trovate due portaerei giapponesi affondate nella battaglia delle Midway - durante la Seconda guerra mondiale : Le due navi Sono state individuate sul fondo dell'Oceano Pacifico, a 5.500 metri di profondità e dopo 77 anni Sono ancora sorprendentemente intatte

Siria - Trump : “Amo i curdi - ma loro non ci hanno aiutati nella Seconda guerra mondiale” : Donald Trump ha detto di “amare” i curdi ma oggi ha voluto fare una precisazione, sostenendo che “non hanno aiutato” gli Usa nella Seconda guerra mondiale e nello sbarco in Normandia. “I curdi si battono per la loro terra”, ha proseguito il presidente americano, sottolineando che comunque gli Stati Uniti hanno fornito loro una grande quantità di soldi, munizioni ed armi. “Detto questo, amiamo i ...

È iniziata la Seconda guerra siriana : la Turchia attacca i curdi che sconfissero l'Isis : Si contano già morti tra i civili. Le milizie islamiche che si ribellarono ad Assad teste di ponte delle truppe regolari di...