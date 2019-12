La Fed fa i conti con il cambiamento climatico

Tennis - Roger Federer : “Non ho un piano sul futuro - non sono fino a quando continuerò” : Roger Federer ha chiuso il suo anno da n.3 del mondo del Tennis, preceduto dai suoi grandi rivali Rafael Nadal e Novak Djokovic. Lo svizzero si è tolto la soddisfazione di raggiungere quota 103 titoli vinti in carriera nella sua Basilea, in un anno in cui le delusioni non sono mancate: una su tutta la finale persa a Wimbledon contro Djokovic. Ecco che la domanda è sempre la stessa: fino a quando l’elvetico giocherà? Le sue intenzioni per ...