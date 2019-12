Di Maio-Conte | è guerra fredda

huffingtonpost

(Di lunedì 2 dicembre 2019) “gli ha fatto male”. È direttamente da una fonte al vertice del Movimento 5 stelle che si percepisce il livello dello scontro in corso tra i due dioscuri del Movimento 5 stelle. Che qualcosa non vada lo si capisce dall’aula della Camera. Luigi Diè seduto alla sinistra del premier che interviene in difesa del Mes, non lo guarda, la prossemica tradisce il gelo. Nessun applauso, solo un timido sorriso quando il capo del governo richiama “la resistenza allo studio dei dossier” da parte del fu ministro dell’Interno. Che i marosi si stiano trasformando in tempesta diventa chiaro un paio di ore dopo. La scena è la stessa, conimpegnato a replicare il discorso a Palazzo Madama. Dinon c’è.Dietro le quinte si è consumato uno scontro senza quartiere. Pochi minuti prima che il premier si ...

