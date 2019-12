Apple | nella scatola dei nuovi iPhone potrebbero esserci le AirPods

Melissa George nella serie tv Apple Mosquito Coast con Justin Theorux : Melissa George raggiunge Justin Theorux in Mosquito Coast di Apple Una nuova coppia è pronta per conquistare il mondo delle serie tv. Come vedete insieme Mellissa George e Justin Theroux? Melissa George entra infatti nel cast di Mosquito Coast nuova serie tv in arrivo prossimamente su Apple con Justin Theroux protagonista e creata da Neil Cross già papà di Luther. Diretta da Ruper Wyatt nel primo episodio, la serie è basata sul romanzo The ...

Jared Harris di Chernobyl nella nuova serie Foundation - la saga di Asimov su Apple Tv Plus : Dopo il grande successo della serie evento HBO, premiata con l'Emmy Award per la Miglior Miniserie Tv dell'Anno, Jared Harris di Chernobyl si prepara ad un altro ruolo di primissimo piano in una produzione di richiamo internazionale. Sarà infatti il protagonista di Foundation, serie basata sull'omonimo ciclo di racconti di Isaac Asimov, la storia dell'istituto Foundation fondato dallo psicologo, storico e matematico Hari Seldon per preservare ...

Clive Owen nella miniserie Apple scritta da Stephen King. Alfonso Cuaron firma per Apple : Apple Tv+ debutta negli Stati Uniti e in Italia (e in altri 98 paesi) il prossimo 1 novembre, avrà un costo di 4,99 € al mese, gratuito per un anno per chi acquista un nuovo device della Mela, visibile via app Apple Tv (a breve disponibile anche su chiavette e tv smart) ma anche sul sito tv.Apple.com. La tv di Apple sarà costruita intorno ai contenuti originali e proprio per questo il 1 novembre sbarcheranno The Morning Show, See, Dickinson e ...