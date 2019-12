“Non sono geloso” Rudy Zerbi ci ‘prova’ con la concorrente di Tu sì que vales e irrompe

Uomini e Donne - Giulio Raselli svela : “Non sono ancora pronto a fare la mia scelta” : Ecco perché Giulio Raselli non è ancora pronto per la scelta al Trono Classico di Uomini e Donne Giulio Raselli è tornato a parlare del suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne in un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne. Il tronista ha ammesso che al momento non si trova in una situazione semplice, ma sa chi sono le persone con cui si sta relazionando. Ad oggi le piccole cose non gli bastano più, ha bisogno di ...

Colloquio col trapper. “Non ho contenuti perché sono vuoto dentro” : Roma. Piero Baldini, in arte Ketama126, 27 anni, trasteverino, uno dei maggiori esponenti del genere trap. Gli abbiamo chiesto un’opinione su Roma, sulle ultime generazioni e sulla politica, di cui però lui non parla quasi mai nei suoi testi. “Parlo sempre di droga perché non facciamo altro, non ho

Sci alpino - Peter Fill : “Non sono ancora al top - ma va certamente meglio dell’anno scorso” : Torna in gara a Lake Louise, dopo un anno, Peter Fill. A 37 anni, il trentasettenne di Castelrotto si rimette in gioco dopo che i problemi alla schiena gli hanno impedito di gareggiare per quasi tutta la passata stagione. L’azzurro, che proprio negli States conquistò il primo successo in Coppa del Mondo, spiega alla Gazzetta dello Sport (a firma Marisa Poli): “Non sono nemmeno ora al 100%, i problemi alla schiena e a una gamba ci ...

Di Battista : “Non sto portando il Movimento a destra. I ‘Matthews’ Renzi e Salvini sono incredibilmente simili” : Accelerate” sul “conflitto di interessi, sulla nazionalizzazione di autostrade, sulla commissione di inchiesta sul finanziamento ai partiti, sul recupero dell’Imu non versato dagli istituti religiosi”. sono questi per Alessandro Di Battista le priorità sulle quali devono puntare i parlamentari dei Movimento 5 Stelle. Tutti messi nero su bianco in un lungo post su Facebook dove torna anche sull’intervista rilasciata a Il ...

Mihajlovic parla dopo malattia e trapianto : “Non sono un eroe - ma un uomo con le sue fragilità. Sono stati quattro mesi difficili” : “In questi 4 mesi difficili ho conosciuto medici e infermieri straordinari, mi hanno supportato e hanno sopportato il mio carattere difficile. Loro Sono sempre stati meravigliosi”. Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, torna in conferenza stampa per la prima volta dal 13 luglio scorso, quando annunciò la sua malattia. E accanto a lui porta i sanitari dell’ospedale Sant’Orsola che lo hanno assistito in questi mesi, ...

Antonella Clerici : “Non farò più cose di cui non sono convinta. Dopo 30 anni penso di saperla fare un po’ di tv” : “Dopo uno stop inspiegabile, ricomincio dai piccoli. Dopo 30 anni penso di saperla fare un po’ di tv. Amo le trasmissioni dove a guidarti è la pancia. Oggi ci sono due trasmissioni che vorrei fare. La prima, con i bambini che cantano senza competizione, in maniera sana e divertente. E la seconda legata ai sentimenti, dove proporrei contenuti valoriali”. A dirlo in un’intervista a Oggi è Antonella Clerici che, a pochi giorni dal ritorno in ...

Pierre Gasly F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Non sono improvvisamente migliorato - è bello aver ottenuto i risultati che meritavamo” : Quando il francese Pierre Gasly si è trovato ai nastri di partenza di questa stagione 2019 della F1, al volante della Red Bull, mai avrebbe potuto immaginare come sarebbe finita la sua storia. Dopo aver subito il siluramento dalla casa madre ed essere stato retrocesso in Toro Rosso durante la pausa estiva, per il transalpino è iniziata una vera rinascita condita con il primo podio della sua carriera al penultimo Gran Premio, in ...

Miriam Leone - il top è mini e il seno di fuori : “Non ci sono aggettivi per commentare” : Miss Italia nel 2008 e oggi attrice tra le più apprezzate, oltre che sempre bellissima. Miriam Leone ha un fascino e un talento notevole davanti alla telecamera e non a caso è stata protagonista di 1994, il capitolo conclusivo della serie di Sky nata da un’idea di Stefano Accorsi e creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo e diretta da Giuseppe Gagliardi. La trama punta sull’anno dell’ascesa berlusconiana al potere e della ...

Daily Mirror : “Non tutti gli allenatori sono Carlo Ancelotti” : È stata la notte del Napoli, la notte, che ha ritrovato il carattere e il suo gioco, è stata la notte di Mertens, che è tornato al gol rispondendo alle critiche con i fatti. Ma soprattutto, come aveva pronosticato Klopp, scrive il Daily Mirror, è stata la notte di Carlo Ancelotti Jurgen Klopp sapeva che era esagerato parlare della morte del Napoli e perché. Due parole: Carlo Ancelotti. Non importava che gli italiani fossero impegnati in una vera ...

Klopp : “Non era il solito Napoli - sull’1-0 si sono difesi col cuore” : Jurgen Klopp sperava di chiuderla qui, anche se per il Liverpool il Napoli ormai è una specie di bestia nera. Stavolta si deve accontentare di un pareggio che lo manda a giocarsi la qualificazione all’ultima giornata contro il Salisburgo. “È chiaro che avremmo voluto chiudere la questione stasera. sono andati in vantaggio e si è infortunato Fabinho, dopo aver trovato il vantaggio hanno lottato. Non era il solito Napoli: si sono ...

Tennis - Roger Federer : “Non ho un piano sul futuro - non sono fino a quando continuerò” : Roger Federer ha chiuso il suo anno da n.3 del mondo del Tennis, preceduto dai suoi grandi rivali Rafael Nadal e Novak Djokovic. Lo svizzero si è tolto la soddisfazione di raggiungere quota 103 titoli vinti in carriera nella sua Basilea, in un anno in cui le delusioni non sono mancate: una su tutta la finale persa a Wimbledon contro Djokovic. Ecco che la domanda è sempre la stessa: fino a quando l’elvetico giocherà? Le sue intenzioni per ...

Hammarby sul post di Ibrahimovic : “Non ci sono commenti ufficiali” : L’addio di Ibrahimovic in Mls sta diventando un caso, più che il suo addio, quello che interessa i tifosi e gli appassionati di calcio di tutto il mondo, è dove andrà nella prossima stagione? In un primo luogo si era orientati a pensare che, come anticipato in un’intervista alla Gazzetta, il campione svedese fosse intenzionato a venire in Italia, ma con Zlatan non si può mai essere certi di nulla. Così questa mattina è nato un nuovo ...