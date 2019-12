Mes | la preoccupazione di Mattarella | il premier trovi una soluzione Il Colle teme per

F1 - GP Messico 2019 : la pre-tattica stucchevole di Toto Wolff. Mercedes finge preoccupazione per il 2020-2021 : un film già visto : La Mercedes non solo è imbattibile in pista, ormai da sei anni, ma lo è anche nella pre-tattica. Ma, se da un lato è Lewis Hamilton a fare la differenza, nelle cosiddette “mani avanti” è Toto Wolff, team principal della scuderia di Brackley. Ormai lo conosciamo perfettamente il 47enne viennese. Quando c’è da eleggere un favorito, sceglie sempre gli avversari. Quando c’è da sottolineare una vettura performante, non è mai ...