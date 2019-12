ilnapolista

(Di domenica 1 dicembre 2019) Nell’ultima sua conferenza stampa,Mihajlovic ha fatto il punto sulla sua malattia. E ha anche citato i medici e gli infermieri che lo hanno assistito al Sant’Orsola di. Tra questi c’è Carmela Boscarino, infermiera di origine siciliana.l’ha definita il suo angelo custode. Oggi il Corrierele dedica un’intervista. «È stato un signore. Lavoravo mentre lui era in conferenza stampa, ho sbirciato dalla camera di un paziente che la guardava. I suoi elogi ci hanno emozionato. Ha detto parole forti, da esempio. Questi malati sanno benissimo a cosa vanno incontro, non è facile accettare di avere il midollo di un’altra persona. Ma bisogna farlo, è la salvezza». In repartoè stato trattato come tutti gli altri pazienti. E, come tutti gli altri, ha avuto anche i suoi momenti no. Di lei,ha anche detto che è “dura ma ...

napolista : L'infermiera di #Sinisa : 'Durante le partite del #Bologna i degenti lo sentivano urlare. Fa il duro ma è buonissim… - IcpDe86 : “Ho conosciuto medici e infermieri straordinari ed ho capito subito di essere nelle mani giuste”. Sinisa Mihajlovic… -