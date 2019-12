Calcio,nell'anticipo Juve-Sassuolo 2-2

Nel match dell'ora di pranzo lapareggia 2-2 con il. Primo tempo vivace. Emre Can si divora un gol al 7' ma il vantaggioarriva al 20' con Bonucci imbeccato da Bentancur. Gli ospiti non demordono e al 22' Boga servito da Caputo 'uccella' Buffon. A inizio ripresa sbaglio di de Ligt, ne approfitta Caputo che batte Buffon.a testa bassa.Al 67'Romagna atterra Dybala in area e CR7 trasforma il rigore. Serrate finale dellacon tiro di Ramsey parato in due tempi e colpo di testa di Ronaldo, ma è pari.(Di domenica 1 dicembre 2019)