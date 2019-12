Caduta in Vespa fatale per un 21enne : grande lutto tra gli amici e la sua squadra di calcio rinvia la gara odierna : Dramma in provincia di Palermo. A Partinico, un ragazzo di soli 21 anni è morto a causa di un brutto incidente stradale. Salvatore Palazzolo, questo il nome della vittima del tragico sinistro, stava percorrendo via Matteotti in sella a una Vespa quando ha perso il controllo del mezzo, rovinando sull’asfalto. Immediatamente dopo la Caduta, un […] L'articolo Caduta in Vespa fatale per un 21enne: grande lutto tra gli amici e la sua ...