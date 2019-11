Problemi per le chiamate in uscita con Kena Mobile | impossibile chiamare da alcune ore

Persona che non si rivela mette buste con soldi autentici nella cassetta della posta - destinatarie persone con Problemi economici : Sta accadendo un fenomeno decisamente strano a Villarramiel, un piccolo paesino in Spagna. Arrivane nelle buche delle cassette delle poste di persone che hanno oggettive necessità economiche delle buste con soldi veri. Nessuno sa chi sia il mittente di tali spedizioni ed è anche strano che destinatari di tali buste siano solo persone che sono in difficoltà economiche, quindi evidentemente conosciute da chi effettua questo gesto. Queste ...

L'oroscopo di domani 30 novembre e classifica : Problemi in via di risoluzione per Toro : L'oroscopo di domani 30 novembre è pronto a rivelare che sabato aspettarsi. Nell'ultimo giorno del mese tutto può succedere. In serata la Luna lascia il Capricorno per entrare nel segno dell'Acquario, ciò favorisce chi ha intrapreso un certo percorso o una cura particolare. Non si escludono incontri avvincenti, ritrovamenti, chiamate e soluzioni come nel caso del Toro e della Bilancia. È anche una giornata valida per effettuare il bucato, ...

Problemi tecnici su OA Sport : ci scusiamo per il disagio : Cari lettori, a causa di Problemi tecnici, il sito non sarà fruibile nelle prossime ore. Ci scusiamo per il grave disagio: stiamo lavorando per tornare operativi il prima possibile. Un saluto Sportivo

Storia a lieto fine per Rocky e il suo compagno di vita - un senzatetto ricoverato per Problemi di salute : Rocky è un cucciolone di un anno e mezzo che si era dovuto separare forzatamente dal suo compagno di vita, un senzatetto che era stato ricoverato per gravi problemi di salute ed era stato costretto a dare via il suo amato cane. I volontari di LNDC Catania e dell’associazione locale L’Altra Zampa si erano presi in carico questo dolce cagnolone, dandogli tutto l’affetto di cui aveva bisogno e cercando per lui una nuova casa, ma lui stava davvero ...

Risposta ufficiale per alcuni Problemi EMUI 10 su Huawei P30 Lite e Mate 20 Lite : patch in arrivo : Bisogna analizzare nuovamente l'impatto che l'aggiornamento EMUI 10 ha avuto su Huawei P30 Lite e Mate 20 Lite, considerando il fatto che da poco meno di una settimana è in circolazione la versione stabile del pacchetto software. Pochi giorni fa, sulle nostre pagine, abbiamo già analizzato alcuni problemi noti per i due dispositivi, con un focus riguardante soprattutto il mancato funzionamento di determinate app bancarie. Ebbene, oggi 28 ...

Madonna cancella 3 date del tour per Problemi di salute : "Tornerò più forte" : Madonna si ferma. La regina del pop è stata costretta a cancellare tre date del suo tour per problemi di salute. Lo ha annunciato lei stessa con un post apparso sul suo profilo Instagram, nel quale si è scusata con i fan.“Vi prego perdonatemi per l’imprevisto”, si legge nella didascalia, “Portare in scena il mio show mi dà molta gioia e cancellarlo è una punizione. Ma il dolore in questo ...

Cambiasso sulle parole di De Laurentiis : «Meglio se il Napoli non avesse fatto sapere a tutti i Problemi che aveva» : Le parole di De Laurentiis al termine di Liverpool-Napoli, hanno accesso, come prevedibile, una lunga serie di commenti nel salotto di SKy. Già prima della partita, Paolo Condò, a Sky, aveva lanciato la provocazione che la qualificazione Champions potesse essere la scusa per sistemare la crisi del Napoli ed annullare tutti i provvedimenti punitivi. I tweet i De Laurentiis danno l’assist per tornare sull’argomento e Condò vede nella ...

Formula 1 - Problemi per la Mercedes ad Abu Dhabi : penalità in arrivo per Valtteri Bottas : Il pilota finlandese dovrà scontare dieci posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi, il motivo è l’utilizzo della quarta power unit Il guasto accusato dalla sua power unit in Brasile obbligherà Valtteri Bottas ad utilizzare ad Abu Dhabi il quarto motore della stagione, incorrendo nella penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza. Lapresse Una scelta obbligata quella degli ingegneri della Mercedes, ...

Malta - blackout lascia l’isola al buio per quasi tre ore. Problemi di connessione con l’Italia : Malta è rimasta al buio per quasi tre ore, dopo che alle 14.40 l’isola è stata colpita da un maxi blackout. Senza corrente elettrica diverse località, da La Valletta a Sliema. Fin dai primi momenti l’amministratore delegato di EneMalta, Jason Vella, ha imputato l’interruzione di energia elettrica a “Problemi sulla rete di interconnessione dall’Italia”. L’oscuramento ha provocato caos sulle strade, con lo ...

Uber perde la licenza per operare a Londra : Problemi di sicurezza : Le autorità municipali hanno negato il rinnovo della licenza al colosso Usa dei trasporti privati per «violazioni» delle regole di sicurezza. L’azienda ha 21 giorni per fare ricorso. Il sindaco Khan: sono d’accordo