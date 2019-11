Migranti | caso Open Arms | accuse di sequestro di persona e abuso d' ufficio anche per

Migranti : caso Open Arms - Procura Palermo 'Tribunale ministri indaghi su Salvini' : Palermo, 29 nov. (Adnkronos) - La Procura di Palermo chiede al Tribunale dei ministri di indagare sull'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per la vicenda Open Arms. La Procura ha notificato al leader della Lega, come si apprende, la richiesta inviata ieri sera al

Migranti : caso Open Arms - Procura Palermo ‘Tribunale ministri indaghi su Salvini’ : Palermo, 29 nov. (Adnkronos) – La Procura di Palermo chiede al Tribunale dei ministri di indagare sull’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per la vicenda Open Arms. La Procura ha notificato al leader della Lega, come si apprende, la richiesta inviata ieri sera al Tribunale dei ministri del capoluogo siciliano di procedere a indagini preliminari nei suoi confronti per la violazione ...

Migranti - perché il Tribunale dei ministri ha archiviato l’indagine su Salvini nel caso Alan Kurdi : L'indagine a carico dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul caso Alan Kurdi è stata archiviata in quanto "l’assenza di norme di portata precettiva chiara applicabili alla vicenda non consente di individuareprecisi obblighi di legge violati dagli indagati". Secondo il Tribunale dei ministri sarebbe lo Stato di primo contatto a dover assegnare un porto sicuro: in quel caso, quindi, la responsabilità era del Paese di cui la nave batteva ...

Migranti - Salvini indagato di nuovo per sequestro di persona per il caso Open Arms : Matteo Salvini finisce di nuovo sotto indagine per sequestro di persona. La Procura di Agrigento ha iscritto il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno nel registro degli indagati per il...

Migranti : Salvini indagato per il caso "Open Arms" : Il fascicolo è già stato trasmesso alla procura di Palermo, competente a valutare le ipotesi di reato che dovranno essere sottoposte al Tribunale dei ministri

Migranti - Matteo Salvini indagato ad Agrigento per il caso Open Arms : “Sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio” : Matteo Salvini è di nuovo indagato dalla procura di Agrigento. Le ipotesi di reato sono sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio . Il procuratore Luigi Patronaggio ha già inviato il fascicolo alla Dda di Palermo competente per valutare le accuse che dovranno adesso essere sottoposte al tribunale dei ministri. A dare la notizia della nuova indagine su Salvini è il quotidiano Repubblica. Dopo il precedente della Diciotti, ...

Ferrara - così la sinistra ha montato il caso Migranti anti-Lega : Giuseppe De Lorenzo La rivolta a Ravalle (Ferrara) contro l'arrivo dei profughi: "La Lega non ci aiuta". Ma la vicenda era chiusa da giorni "È tutta una fandonia. Repubblica ha fatto un po' di can can". Non le manda a dire Nicola "Naomo" Lodi, vicesindaco di Ferrara in quota Lega. C'era anche lui sulle barricate tre anni fa quando Goro e Gorino, due piccole frazioni emiliane, si opposero all'arrivo in paese di un gruppo di migranti. ...