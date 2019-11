Mes | Di Maio | “Accordo deve essere migliorato Faremo presenti perplessità senza creare

“Mes - Di Maio e Salvini non potevano non sapere” : i ricordi di Tria sulla trattativa con Bruxelles : L'ex ministro dell'Economia, Giovanni Tria, racconta quanto successo a giugno durante il negoziato sul Mes: "Nelle prime ore del mattino mi arrivò la telefonata di Conte che si complimentò per il risultato raggiunto. Immagino che i due vicepresidenti del Consiglio fossero informati del buon risultato”.Continua a leggere

Mes - Giovanni Tria smaschera Conte : "Ho firmato e lui si è congratulato. Credo che Salvini e Di Maio..." : "Il premier si congratulò con me dopo la firma sul Mes". È Giovanni Tria, ex ministro dell'Economia e protagonista della trattativa in Europa sul Fondo Salva Stati, a inguaiare Giuseppe Conte, ma anche i suoi vice di allora (giugno scorso), Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che secondo l'ex ministro e

Lo showdown Conte-Salvini sul Mes aiuta Di Maio a far rientrare il no dei suoi : “Non bisogna irrigidire le posizioni nel governo”. Luigi Di Maio presiede una riunione fiume dei suoi parlamentari. L’argomento è il Mes, il tanto discusso Fondo salva stati attaccato all’arma bianca da Lega e Fratelli d’Italia e difeso a spada tratta dal Pd, Roberto Gualtieri in testa. Il Movimento 5 stelle si ritrova improvvisamente in un imbuto. Matteo Salvini ha sparato a zero contro Giuseppe Conte: ...

Mes - Di Maio : “Bisogna migliorare l’accordo difendendo gli interessi dell’Italia” : Luigi Di Maio si rivolgerà al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, chiedendo loro di modificare il Mes e di migliorare il negoziato sul Meccanismo europeo di stabilità "difendendo gli interessi dell'Italia". Il capo politico del M5s ha annunciato che seguirà questa linea durante l'assemblea parlamentare del suo gruppo.Continua a leggere

Mes - Di Maio : “Può essere un’arma a doppio taglio - valuteremo se conviene all’Italia o no” : Luigi Di Maio torna sulla vicenda del Mes facendo sapere che ci sono perplessità da parte del Movimento Cinque Stelle. "Il Mes potrebbe rappresentare un'arma a doppio taglio" dice, sottolineando quindi che l'Italia valuterà se firmare o meno il trattato. "Sono sicuro che troveremo una soluzione col ministro dell'Economia e il presidente del Consiglio", ha poi concluso.Continua a leggere

Mes - Di Maio : presto vertice di governo : 11.20 Ci sarà un vertice di maggioranza, con Conte e Gualtieri, per valutare tutto il pacchetto Salva Stati. Lo faremo col dialogo ed è sbagliato dire che abbiamo già approvato questo pacchetto.Così Di Maio a Radio Anch'io. "Serve una commissione d'inchiesta sui finanziamenti ai partiti per scoprire fatti politicamente e moralmente rilevanti",ha poi detto il ministro degli Esteri.Per quanto riguarda la vicenda Open,Di Maio sottolinea:va ...

Autostrade - Di Maio : “Vanno revocate le concessioni ai Benetton. Chi ci ha bloccato fino a 4 Mesi fa? La Lega” : “Ai Benetton vanno revocate le concessioni, abbiamo iniziato 6 mesi fa il procedimento. Chi ci ha bloccato fino a 4 mesi fa? La Lega che ha sempre sostenuto che i Benetton dovevano rimanere”. Lo ha detto Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook. “Abbiamo di fronte concessionari che con i nostri soldi hanno fatto profitti e non li hanno messi nella manutenzione. A tal punto hanno fatto profitti che l’estate scorsa è ...

Federico Geremicca : "Beppe Grillo ha Messo intorno a Di Maio un quadrumvirato di non fedelissimi" : Federico Geremicca, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, svela un retroscena sul caos all'interno del Movimento 5 stelle. Chi sono i capi? Beppe Grillo e Luigi Di Maio sono d'accordo? Chi decide? Rousseau? I capi? E chi sono i capi? Domande alle quali è difficile dare risposte chiare: "

Gianluigi Paragone contro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio : "Mes - non lo voterò mai" : Tornano gli attacchi interni al Movimento 5 Stelle. Ancora una volta a scalfire l'unità dei pentastellati è GianLuigi Paragone. Il dissidente per antonomasia, ai microfoni della trasmissione L'Italia s'è desta, ha riserbato critiche a tutti i suoi colleghi: da Luigi Di Maio (preso di mira da qualsia

Maltempo : Di Maio - 'comuni non possono affrontare Messa in sicurezza territori' : Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "Quello che sta vivendo in questo momento Licata lo hanno vissuto altri comuni siciliani dallo scorso 25 ottobre. E succede ormai da anni in questo periodo dell'anno". Così Luigi D Maio a Licata (Agrigento). "Sono fenomeni atmosferici che si trasformano, cam

Di Maio : la riforma del Mes non stritoli il nostro paese : Nessuna frizione particolare nel MoVimento 5 Stelle. Lo assicura, parlando con i giornalisti a Castelvetrano, il ministro.

Di Maio-Gualtieri divisi sul Mes : Non finisce a porte in faccia ma nemmeno con un accordo. Come da previsioni della vigilia, il vertice di oggi a Palazzo Chigi sulla riforma del Meccanismo europeo di Stabilità (Mes), nuova grana seria nella maggioranza di governo e nei rapporti con Bruxelles, si rivela interlocutorio, ma con nodi intricati ancora tutti da sbrogliare entro l’Eurogruppo del 4 dicembre e il Consiglio europeo di metà dicembre che dovrebbe ...

Giuseppe Conte e il caso Mes - la metà dei grillini tace : il piano per fermare Luigi Di Maio : Nonostante tutto il Movimento 5 Stelle sia coeso contro il patto segreto presumibilmente firmato da Giuseppe Conte, è il leader a forzare particolarmente la mano. Un dettaglio che non è passato inosservato al Giorno che ha visto, nelle dichiarazioni dei deputati grillini, la manina di Luigi Di Maio: