Alluvioni e frane continue | che altro serve per cambiare passo?

39 persone sono morte nella Repubblica Democratica del Congo a causa di frane e Alluvioni : 39 persone sono morte nella Repubblica Democratica del Congo a causa delle frane e delle alluvioni provocate dalle piogge torrenziali degli ultimi giorni. In particolare nella notte tra lunedì e martedì ci sono state molte frane nella zona attorno all’Università

Frane e Alluvioni - il Procuratore capo di Genova : “nessun allarmismo - serve consapevolezza della situazione” : “Le istituzioni devono avere consapevolezza. Non si può girare la testa dall’altra parte. Non faccio allarmismo, è consapevolezza della situazione”. Lo afferma Francesco Cozzi, Procuratore capo di Genova a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. Il Procuratore poi prosegue: “Condivido le parole del presidente della Regione Toti, occorre un altro passo e un piano generale di intervento sullo stato delle infrastrutture. Non è ...

Dissesto idrogeologico : “Con 3 condoni ci ritroviamo con 10 milioni di italiani esposti al rischio frane e Alluvioni” : Erasmo De Angelis, già sottosegretario delle infrastrutture e dei trasporti nel governo Letta ed ex coordinatore di Italia sicura, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul Dissesto idrogeologico in Italia De Angelis ha dichiarato: “L’Italia è un Paese esposto ad una marea di ...

Il numero di persone morte a causa di Alluvioni e frane in Kenya è salito a 65 : Negli ultimi giorni nell’ovest del Kenya è piovuto moltissimo causando alluvioni e frane: nella notte tra domenica e lunedì 5 persone, di cui tre bambini, sono morte quando l’automobile su cui viaggiavano è stata portata fuori strada dall’acqua. Così il

Alluvioni - frane - sfollati : situazione critica in Liguria tra genovese e savonese : Dopo aver colpito duramente il genovese nella mattinata di sabato, il maltempo si è accanito con violenza sul savonese. Nella sola giornata di ieri si registravano già accumuli superiori ai 150-200...

Allerta Meteo - paura per la “Tempesta Mediterranea” : rischio Alluvioni e frane in Italia e sui Balcani : Dopo un weekend di pioggia, un nuovo sistema di tempesta si muoverà sull’Europa occidentale, rinnovando la minaccia di alluvioni nel corso di questa settimana, riporta AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Ieri, domenica 10 novembre, rovesci e temporali sparsi hanno continuato a bagnare parti di Italia e Balcani. Una nuova tempesta attraverserà il Mediterraneo questa settimana. Il rischio di alluvioni lampo e frane aumenterà ...

Maltempo - Coldiretti : 9 comuni su 10 a rischio frane o Alluvioni : Le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua si abbattono su un territorio reso fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con più di nove comuni su dieci a rischio per frane o alluvioni. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ultima ondata di Maltempo nel sottolineare che sono saliti a 7275 i comuni con parte del territorio in pericolo idrogeologico, il 91,3% del totale ma la percentuale ...

Maltempo : 7 milioni di italiani “vivono in aree a rischio frane - Alluvioni ed esondazioni” : “Sono 7 milioni gli italiani che vivono in aree a rischio frane, alluvioni ed esondazioni in una situazione di incertezza determinata dall’andamento meteorologico che condiziona la vita e il lavoro“: è quanto afferma la Coldiretti in relazione all’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia dal Friuli alla Liguria, dal Trentino alla Toscana, dal Lazio alla Campania. “A soffrire del brusco cambiamento climatico – ...

In Giappone almeno 10 persone sono morte per nuove frane e Alluvioni : Nell’est del Giappone almeno 10 persone sono morte per le alluvioni e le frane causate da una nuova serie di temporali, secondo la televisione NHK. È successo in alcune zone del paese – intorno a Chiba e Fukushima – che erano

ALLERTA METEO ARANCIONE IN LIGURIA/ Previsioni maltempo : rischio frane e Alluvioni : ALLERTA METEO ARANCIONE in LIGURIA: rischio frane e alluvioni. maltempo, allarme 'giallo' in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte: Previsioni oggi

Maltempo a Genova - allagamenti e frane : allerta arancione per rischio Alluvioni. FOTO : Forti piogge si sono abbattute sulla Liguria causando danni e disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. Scuole chiuse nel centro-Levante ligure e nel Medio ponente e ponente del capoluogo. LE PREVISIONI