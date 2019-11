Monopattini liberi | la protesta contro multe e sequestri

Fonte : repubblica

(Di giovedì 28 novembre 2019) Legambiente davanti al ministero dei Trasporti a Roma per chiedere il sostegno alla micromobilità e nuove regole di circolazione su strada dei mezzi elettrici. Nannicini, Pd: "Un emendamento in legge di bilancio per equiparare l'Italia all'Europa"

