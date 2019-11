Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 28 novembre 2019) La notifica dellenon ha sbloccato automaticamente gli stipendi di ottobre, come scrive il, il pagamento dovrebbe arrivare solo la prossima settimana, ma il Napoli è in piena linea con le tempistiche federali che impongono come termine per il pagamento il 16 dicembre. Ovviamente gli animi non sono distesi, anche se venerdì è in programma l’incontro con il presidente “Attenzione anche al ruolo di Lorenzo: perché lunedì, dopo il forfait per l’infortunio al gomito (che non è stato un infortunio diplomatico, ribadiscono in società) ha avuto un faccia a faccia con Giuntoli ribadendo che la squadra non volevale. Il Napoli avrebbe nominato come arbitro l’avvocato Bruno Piacci, indicando come testimoni in questa vertenza Edo De Laurentiis, Giuntoli e Ancelotti; i calciatori hanno tempo fino a sabato 7 dicembre per indicare il loro ...

napolista : Mattino: #Insigne ha chiesto di non pagare le multe. C’è l’ipotesi di devolverle in beneficenza I calciatori avreb… - SiamoPartenopei : Insigne, Il Mattino: lunedì faccia a faccia con Giuntoli, nessun pagamento delle multe. Spunta l'ipotesi beneficenza - CuoreIschitano : @gianlucasimone1 @Lor_Insigne Detto questo, se non hai una mente un tantino aperta giusto x chiederti xké hanno rif… -