Noleggio a lungo termine - Choc bollo | sarà a carico dei clienti

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Non accenna a placarsi la manovra di accerchiamento alle auto aziendali. Dopo la stangata sul fringe benefit, inserita a sorpresa nel ddl bilancio in discussione al Senato, e dopo la mazzata della registrazione al Pra dei contratti didi durata superiore a 12 mesi, prevista da un emendamento al cosiddetto decreto fiscale in discussione alla Camera, uno scherzetto da 30 milioni di euro, spunta un'altra misura che impatterà negativamente sul settore. Soprattutto sui conti di aziende, professionisti e, da qualche tempo, anche dei privati che in numero sempre maggiore ricorrono a questa formula.I paradisi fiscali secondo Fabio Melilli. Un emendamento al decreto fiscale in discussione in commissione finanza alla Camera firmato da Fabio Melilli, deputato del Pd (ma, pare, condiviso da tutte le regioni e province autonome), sposta in capo al locatario il pagamento della tassa ...

