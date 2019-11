Il Csm bacchetta Di Maio | Salvini e Renzi per gli attacchi ai giudici

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 27 novembre 2019) La Prima Commissione del Csm a maggioranza ha approvato la proposta di pratica a tutela dei magistrati di diversi uffici giudiziari che erano stati attaccati da esponenti di spicco della politica: Luigi Di, Matteoe Matteo.A favore hanno votato i quattro componenti togati, contro i consiglieri laici della Lega Emanuele Basile e del M5S Filippo Donati.Per quanto riguarda, a finire nel mirino dei consiglieri sono le dichiarazioni fatte in occasione dell’arresto dei suoi genitori.Per Di, la censura dei consiglieri togati riguarda le parole pronunciate dopo la sentenza del giudice di Avellino sul bus, carico di pellegrini che finì in una scarpata, causando 40 morti. Perinvece, sono finite sotto accusa, le espressioni usate dall’allora titolare del Viminale dopo la decisione del Tribunale per i ministri sul caso della Nave Diciotti.