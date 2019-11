Calabria | Raggi e Zingaretti si coprono di ridicolo

Calabria : cittadini incolpevoli pagano inadeguatezza Raggi-Zingaretti : Roma – “A distanza di tre anni dall’inizio della sua spericolata avventura, il sindaco di Roma Raggi non riesce ad andare oltre il conferimento dei rifiuti ad altri Comuni: in pratica, ancora una volta, sono i cittadini incolpevoli a pagare la totale e manifesta inadeguatezza tanto dell’amministrazione capitolina quanto di quella regionale”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria a proposito ...

Calabria : disagi metro altra inefficienza Giunta Raggi : Roma – Arrivano le parole di Annagrazia Calabria, deputato di Forza Italia, in merito ai disagi che riguardano le metropolitane di Roma: “Anche oggi Roma aggiunge una pagina al diario delle inefficienze grilline. A causa di allagamenti è chiusa la stazione Manzoni ed è impercorribile un tratto del sottopasso a Tiburtina. Episodi di questo tipo si ripetono puntualmente, minando la qualità della vita dei cittadini e minando l’immagine ...

Gli studenti del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria alla scoperta dei raggi cosmici : Che cosa sono i raggi cosmici e da dove provengono? Come possono essere misurate le particelle che li compongono? Queste sono alcune delle domande a cui dopodomani, il 6 Novembre, in contemporanea ai loro coetanei di tutto il mondo, cercheranno di dare una risposta cinquanta studenti degli istituti superiori di Reggio Calabria durante l’International Cosmic Day (ICD), organizzato a Reggio Calabria grazie al supporto dei ricercatori della Sezione ...

Reggio Calabria - raggirava anziani con riti esoterici per derubarli : arrestata insegnante di religione : Circuiva gli anziani e le persone deboli con riti esoterici per sottrargli tutti i loro beni. Con l’accusa di circonvenzione di persone incapaci, la guardia di finanza ha arrestato Maria Dascola, di 59 anni, insegnante di religione che vive tra Reggio Calabria e Messina. Nei confronti della donna, il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Gerardo Dominijanni e ...

Calabria : anche Spadafora ammette disastro - si chiuda pagina Raggi : Roma – “Da un esponente del M5S, ossia il ministro Spadafora, arriva finalmente un’ammissione di colpevolezza su Roma: l’amministrazione capitolina è un problema. Gravissimo, va aggiunto”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Se i grillini sono consapevoli del totale fallimento dell’esperienza Raggi al Campidoglio non si ostinino a tenere in piedi una giunta disastrosa, la cui incapacità ha trascinato la Capitale ...

Calabria : FI si mobilita per dimissioni Raggi per liberare Città : Roma- “La mobilitazione di Forza Italia per le dimissioni del sindaco di Roma Raggi è la reazione necessaria e doverosa a questi anni di amministrazione catastrofica”. Così la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria intervenendo durante una conferenza stampa degli azzurri. “Dal dramma di un ciclo rifiuti mai completato alla situazione insostenibile del trasporto pubblico locale, per non parlare delle scene poco edificanti a livello politico ...