Fonte : Blastingnews

(Di martedì 26 novembre 2019)Cucchi, la 22enne valtellinesee ritrovata a, è rientrata in Italia. Ieri sera ha potuto tornare nella sua Talamona (piccolo comune della provincia di). L'incubo è finito, ma resta ilsu cosa le sia accaduto. La giovane, dopo aver fatto perdere le sue tracce per quasi due settimane, è stata ritrovata in un ospedale spagnolo in forte stato confusionale. Saranno le indagini a far lucevicenda. Le hanno fatto del male Nella tarda serata di ieri, lunedì 25 novembre,ha lasciato la clinica alle porte didov'era ricoverata ed è rientrata a, a Talamona. Con lei c'erano mamma Letizia ed il fratello Denis. "Siamo molto stanchi e provati - ha dichiarato il giovane - quello che conta è chesia ri". Ancora non si sa cosa sia accaduto alle 22enne: i parenti più stretti, infatti, si sono limitati a dire che le è ...

Noemithestar : Sondrio, è giallo sulla scomparsa di Ilenia a Barcellona: la ragazza è tornata a casa -