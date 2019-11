Natale | Meloni | ' bene assessore Piemonte | difendiamo identità'

Scuola : Meloni - ‘anche recite Natale ora sono discriminatorie?’ : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Prima era ‘discriminatorio’ il crocifisso, poi il presepe, ora le recite di Natale . Ma sono i bimbi a sentirsi offesi, o è il fanatismo ideologico di qualche dirigente a spingere per censurare ogni simbolo e tradizione della nostra cultura?”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni , in merito alla notizia dell’annullamento della recita ...

Catania - Meloni sale sul palco accolta dal remix del suo discorso : “Pronto il mio primo disco per Natale” : A Catania per la convention di Muovitalia, Giorgia Meloni è stata accolta dal remix del suo discorso a piazza San Giovanni. Dopo aver accennato un balletto, ha scherzato: “Per Natale ho pronto il mio primo disco”. L'articolo Catania, Meloni sale sul palco accolta dal remix del suo discorso: “Pronto il mio primo disco per Natale” proviene da Il Fatto Quotidiano.