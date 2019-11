I retroscena di Blogo | Il Collegio 5 ci sarà

I retroscena di Blogo : in arrivo Speciali di Massimo Giletti su La7? : Movimenti in atto a La7 per l'inizio del prossimo anno. Secondo quanto apprendiamo infatti sarebbero allo studio nella rete di Urbano Cairo delle nuove prime serate che andranno a popolare il palinsesto di La7 per l'inizio del 2020.In particolare sarebbe stato "allarmato" il golden boy della rete ospitata sul settimo tasto dell'italico telecomando. Massimo Giletti, approdato alla corte di Urbano Cairo qualche stagione fa per presidiare la ...

I retroscena di Blogo : Rai - le nomine - il day time - la Vita in diretta e quel Geo perfetto per Rai1 : A breve, come le cronache giornalistiche documentano, ci saranno nuove nomine in Rai. In particolare nel CDA del 28 di novembre dovrebbe esserci un "rimpasto" nelle direzioni di rete e la nomina dei nuovi direttori di genere. Stefano Coletta da Rai3 passerebbe a Rai1 per organizzare il palinsesto della prima rete della prossima primavera e dell'autunno, contemporaneamente verrebbe nominato capo della divisione prime time. A settembre poi, con ...

retroscena Blogo : Vittorio Feltri nel cast de La repubblica delle donne? : Negli ultimi giorni TvBlog ha avuto modo di mostrarvi quali potrebbero essere alcuni degli ingredienti della seconda edizione de La repubblica delle donne inprocinta di riaprire i battenti a partire dal 27 novembre in prima serata su Rete 4, come ricordato dal promo che vi abbiamo potuto mostrare in anteprima. La repubblica delle donne 2019/20, il promo (Anteprima video) Il 27 novembre inizia ...

I retroscena di Blogo : ItaliaSi - ecco il suo Sanremo giovani : Da sabato 16 novembre alle ore 16:40 in diretta dallo studio 3 di Roma partiranno le selezioni televisive di Sanremo giovani. All'interno di ItaliaSi infatti Marco Liorni presenterà i 20 giovani che si giocheranno dieci posti per accedere alla serata finale di Sanremo giovani che andrà in onda il 19 dicembre in diretta da Sanremo, ovviamente sulla Rete 1.Vediamo insieme come sarà il meccanismo di questi 4 appuntamenti pomeridiani su Rai1. ...

retroscena Blogo : La Prova del cuoco - Rai pensa al clamoroso ritorno di Antonella Clerici : Blogo è in grado di darvi conto di una clamorosa indiscrezione in circolazione nell'ambiente televisivo: la Rai starebbe pensando di riportare alla conduzione di La Prova del cuoco, nella prossima stagione al via a settembre 2020, Antonella Clerici. La conduttrice aveva abbandonato la guida della storica trasmissione di cucina del mattino di Rai1 l'1 giugno 2018, lasciando spazio ad Elisa Isoardi.La proposta della Rai, secondo quanto risulta ...

retroscena Blogo : il mistero Antonella Elia a La Repubblica delle donne : Due mesi fa esatti dalle pagine di TvBlog vi abbiamo rivelato il Retroscena targato Blogo secondo cui Antonella Elia sarebbe in lizza per entrare fra le grazie di Piero Chiambretti per la seconda edizione de La Repubblica delle donne. Retroscena Blogo: Antonella Elia nuova opinionista de La Repubblica delle donne? Ex ragazza di Non è la Rai, valletta di Mike Bongiorno a La ruota della fortuna, ...

I retroscena di Blogo : Rai - stop alle nomine - nuovo rinvio : Lunedì 11 novembre o al più tardi venerdì 15, nel corso di un CDA Rai si sarebbe dovuto procedere alle nomine delle nuove direzioni di genere e anche ad altri "rimescolamenti" rispetto agli incarichi apicali nella televisione pubblica, cosi però non sarà. Secondo quanto apprendiamo non sarà varata alcuna nomina nelle prossime sedute del CDA di viale Mazzini. Sarebbero arrivati dei veri e propri veti da parte delle forze politiche, che volenti ...

retroscena Blogo : Stefano Coletta nuovo direttore Rai1 - quasi fatta : Lunedì prossimo, 11 novembre, dovrebbe essere il giorno delle nuove nomine Rai. Secondo quanto risulta a Blogo, sarebbe praticamente fatta per l'approdo di Stefano Coletta alla direzione di Rai1, al posto di Teresa De Santis. Nato a Roma nel 1965, laureato in Lettere e Filosofia, giornalista professionista dal 1999, dipendente Rai dal 2001, Coletta è dal 2017 direttore di Rai3 dopo essersi occupato per la terza rete del servizio pubblico di ...

retroscena Blogo : Valeria Marini avvistata nell'ufficio di Piero Chiambretti - l'apparizione misteriosa : Il 27 novembre si avvicina, la seconda edizione de La Repubblica delle donne (in onda su Rete 4) scalpita per la ripartenza insieme al suo 'primo ministro' Piero Chiambretti e al suo ministero di opinioniste che certamente riserverà sorprese e novità. La Repubblica delle donne sposta la partenza al 27 novembre 2019 (Anteprima Blogo) Slitta l'inizio della seconda serie di puntate, confermata la ...

I retroscena di Blogo : Gino Paoli e Ornella Vanoni nel sabato sera di Rai1 : Musica, musica, ti chiamo musica, ma ho in mente tanti nomi in più.Cosi diceva un testo del 1981 di Sergio Bardotti e Maurizio Fabrizio e cantato da Ornella Vanoni. Già perchè sembra che i sabati sera di Rai1, dal Festival di Sanremo e fino a Ballando con le stelle, si "coloreranno" delle 7 note. Tanta musica, tanti artisti, tante canzoni, ma non solo, tanti momenti di intrattenimento di alta classe e qualità.prosegui la letturaI retroscena ...

I retroscena di Blogo : la Rai che vedrai con le nomine dei prossimi CDA : Potrebbe essere lunedì 11 novembre oppure il venerdì successivo la data buona per un'importante giro di nomine in Rai. L'amministratore delegato della televisione pubblica Fabrizio Salini potrebbe portare nel CDA convocato per quei giorni un pacchetto di nomine fra direttori di rete, di Tg, ma anche di genere, questo per far partire attivamente il Piano industriale disegnato e fortemente voluto dall'attuale capo supremo della televisione ...

retroscena Blogo : Sanremo 2020 - i nomi 'nuovi' di Diletta Leotta e Lorella Boccia : A tre mesi dall'inizio del Festival, continuano a rincorrersi le indiscrezioni sul cast che accompagnerà il direttore artistico e conduttore Amadeus nelle cinque serate previste su Rai1.Dopo avervi raccontato delle ospitate pregiate di Antonella Clerici, Roberto Benigni, Fiorello (sicuro) e Jovanotti (praticamente certo), Blogo è in grado di anticipare i nomi 'nuovi' che sarebbero emersi nelle ultime ore. prosegui la letturaRetroscena Blogo: ...

retroscena Blogo : Barbara d'Urso ritira querela a Dandolo (ma lui rifiuta)? : "Per circa un anno e mezzo c'è stato un profilo anonimo che aveva preso il mio nome cambiando due vocali, che quotidianamente, più volte al giorno, pubblicava post molto molto insultanti e aggressivi scatenando poi l'odio contro di me, contro i miei figli e contro la mia famiglia. Ad un certo punto, vista l'insistenza, dopo mesi e mesi, ho iniziato ad allarmarmi e a dire 'ma chi c'è dietro questo profilo' così tanto ossessionato da me? E ho ...

retroscena Blogo : Sanremo 2020 - con Amadeus e Fiorello anche Clerici e Benigni? : Un Festival di Sanremo nel segno della coralità e di... Lucio Presta. Infatti, secondo quanto apprende Blogo, insieme al direttore artistico e conduttore Amadeus non ci saranno soltanto Fiorello e Jovanotti (lo showman lo ha confermato ufficialmente lunedì scorso lanciando Viva RaiPlay), ma anche due altri nomi forti, una big della televisione e un grande del cinema. Si tratta, stando alle nostre fonti, di Antonella Clerici e di Roberto ...