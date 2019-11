Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) Ogni persona dotata di buon senso e di umanità sperava che il secolo scorso avesse spazzato via l’infamia e l’orrore del fascismo e dell’antisemitismo. Credevamo, almeno ogni persona ragionevole credeva, che lo sterminio degli ebrei e l’odiocategorie sociali fossero pagine orribili e irripetibili.Credevamo che bastassero i riti collettivi della memoria per tenere lontani i fantasmi di un passato devastante e orrendo dal quale non volevamo essere eredi. Ritenevamo che il trasferimento ai giovani di quelle storie dolorose vissute dalle famiglie ebraiche e da tutti i perseguitati si inserissero esclusivamente in un percorso di conoscenza della storia contemporanea.Credevamo che i racconti servissero come un passaggio fondamentale nello studio della storia, invece non ci siamo interrogati abbastanza, preoccupati di queidi rigurgiti che si ...

ManueleGrossi : RT @Sardinaitaliana: Segnali di comunità contro l’odio ???????? - annamaria_ff : RT @HuffPostItalia: Segnali di comunità contro l’odio - Sardinaitaliana : Segnali di comunità contro l’odio ???????? -