F1 | programma GP Abu Dhabi 2019 | orari | tv | streaming | palinsesto TV8 e Sky

(Di lunedì 25 novembre 2019) Sta per calare il sipario sul Mondiale di Formula Uno. Siamo pronti, infatti, per il 21esimo ed ultimo appuntamento, quello del Gran Premio di Abu. Sul circuito di Yas Marina, incastonato tra Golfo Persico, dune del deserto e strutture avveniristiche, team e piloti cercheranno l’ultima vittoria di tappa, per salutare al meglio l’annata e darsi l’arrivederci verso l’attesissimo 2020. Chi coglierà l’ultimo successo? Le solite Mercedes, il lanciatissimo Max Verstappen o le Ferrari, mai troppo a loro agio ad Abu? IN TV — Il fine settimana del Gran Premio di Abudi Formula Uno sarà trasmesso da Sky Sport sui canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). Insarà disponibile su Sky Go e su Now TV. TV8 (121 di Sky e 8 dgt) offrirà le qualifiche e la gara in diretta in CHIARO. OA Sport garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ...

