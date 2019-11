Maltempo Piemonte | fiumi in piena e frane

Maltempo - allerta rossa in Piemonte e Liguria - Ferrero ferma a Alba Meteo : Un’altra domenica difficile in molte parti d’Italia. Quella appena passata è stata una notte di nubifragi nel Savonese e nell’Alessandrino. Timori per l’acqua alta a Venezia

Maltempo Piemonte : a Torino attesa la piena del Po - allagati i Murazzi [FOTO] : A Torino è attesa intorno alle 12 la piena del Po. Ai Murazzi il fiume ha superato il livello di guardia di 3 metri e 60 centimetri. A Moncalieri il livello del fiume ha toccato 4 metri e 90 cm. La polizia municipale sta sorvegliando in particolare le zone del Meisino e del Fioccardo dove il Comune ha sconsigliato la permanenza nei locali interrati e seminterrati fino a cessato allarme. Arpa Piemonte ha segnalato un incremento sostanziale e ...

Maltempo - frane ed esondazioni in Liguria : 122 sfollati. Una dispersa nell’Alessandrino. Il Po supera il livello di guardia in Piemonte : In Liguria ci sono 122 sfollati e 374 persone sono rimaste isolate a causa delle frane. Mentre ora a preoccupare è la situazione del Po che ha superato il livello di guardia: nel Cuneese Cardé è finita sott’acqua, decine le abitazioni allagate. Sempre in Piemonte, nella provincia di Alessandria, una donna di 52 anni è dispersa: l’auto su cui viaggiava è finita nel fiume Bormida a Sezzadio. È rimasta intrappolata nel mezzo, mentre gli altri ...

Ondata di Maltempo in Piemonte : un disperso - fiumi a livello di guardia e pericolo [VIDEO] : In Piemonte nelle ultime ore si sono verificate piogge forti sulla fascia nord–occidentale, sulla pianura torinese e sui settori appenninici ai confini con la Liguria. In provincia di Torino si sono registrati 20/30 cm di neve sopra quota 1600 metri. Il Bormida è sopra il livello di pericolo ma non si attendono incrementi significativi, il Belbo in incremento ha raggiunto la soglia di pericolo. Lo Scrivia è a livello di guardia, il Tanaro ...

Maltempo Piemonte : a Torino preallerta arancione per la piena del Po - frana ed evacuazioni in Ossola : preallerta arancione per la piena del Po nel tratto cittadino di Torino. Il culmine della piena è previsto intorno alle 12: il livello è considerato “decisamente inferiore alla piena del 2016“, spiega in un aggiornamento il Comune. Nella tarda serata di ieri nel bollettino si consigliava di adottare, nella aree più a rischio come il Meisino e il Fioccardo, le misure di salvaguardia dei beni mobili dei locali maggiormente esposti. Gli ...