Sardine | il prof di Fiorenzuola minaccia gli studenti | Se vi becco in piazza vi

Fioramonti valuta la sospensione del prof che ha minacciato gli studenti 'Sardine' : "A tutela dei diritti degli studenti e della stessa scuola ho attivato gli uffici del MIUR per verificare i fatti e procedere con provvedimento immediato alla sospensione". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti in merito al professore che minacciava di bocciatura sui social gli studenti che aderiscono al movimento delle 'sardine'. "Educare al rispetto dei principi della Costituzione - sottolinea Fioramonti - è uno ...

Il professore leghista : «Manifestate con le Sardine? Idioti - non avrete mai un 6». Sospeso dal ministro : Il docente di italiano e latino e le frasi choc su Facebook contro i suoi ragazzi: «Sarò in piazza a controllare: se vi becco renderò la vostra vita un inferno». Interviene il ministero: «Immediata sospensione»

Sardine : UniAttiva contro prof Fiorenzuola - 'studenti pensate con vostra testa' : Palermo, (Adnkronos) - L'appello agli studenti del prof di Fiorenzuola è "di fare esattamente l'opposto di quello che è stato detto. Andate alla manifestazione, dimostrate che avete spirito critico, che pensate con la vostra testa e che non vi piegate alle minacce". Così Chiara Puccio, presidente de

La minaccia del prof : "Se vi becco a manifestare con le Sardine - renderò la vostra vita un inferno" : “Cari studenti, se becco qualcuno di voi da martedì cambiate aria, nelle mie materie renderò la vostra vita un inferno, vedrete il 6 col binocolo e passerete la prossima estate sui libri. Di idioti in classe non ne voglio. Sardina avvisata...”. È questo il messaggio che Giancarlo Talamini Bisi, professore di Italiano e latino di una scuola del Piacentino, ha scritto su Facebook, a commento della ...

