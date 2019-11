Palermo | 30enne uccisa a Partinico | l' assassino è andato dal barbiere dopo il delitto

Palermo - 30enne uccisa dal suo amante : la donna aspettava un bambino : Una terribile tragedia si è verificata nella giornata di ieri, venerdì 22 novembre, a Partinico, in provincia di Palermo . Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, una donna di 30 anni di origini romene, Ana Maria Lacramioara Di Piazza, è stata uccisa dal suo amante , un cittadino italiano di 51 anni molto conosciuto come imprenditore. Il delitto, almeno secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, sarebbe maturato ...

Palermo - aggedito 30enne.E' secondo caso : 13.48 Indagini a Palermo sull'aggressione a un giovane da parte di uno sconosciuto, mentre passeggiava con un amico in pieno centro cittadino. Il 30enne aggredito è ricoverato in condizioni gravissime. E' il secondo raid violento in pochi giorni, senza apparente motivo. La vittima è stata colpita da un oggetto contundente alla testa, che gli ha provocato un'emmorragia cerebrale. L'amico non è stato in grado di fornire dettagli ...