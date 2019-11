Aiuto! Arrivano gli ospiti | Andrea Castrignano torna su La 5 con Roberto Di Pinto new

Fonte : blogo

(Di venerdì 22 novembre 2019) Da venerdì 22 novembre, nella seconda serata di La 5, arriva la terza stagione digli..., il primo programma che unisce food e design con l'interior designerche fa da cerimoniere, chef e pure da autore. Al suo fianco, per la prima volta, eccoDi Punto, il proprietario del ristorante gastrocratico SINE di Milano.Sei le puntate previste, che serviranno a scoprire come realizzare l’accoglienza perfetta non solo dal punto di vista dell’arredo e della mise en place, ma anche della cucina.e Di Punto correranno in aiuto dei committenti alle prese con l’organizzazione di un pranzo o di una cena importanti per assisterli nel risolvere brillantemente la prova e stupire i lorocon un ricevimento a cinque stelle.glisu La 5 (conDinew entry) ...

