TG RDN 21 11 19

Tg RDN 19/11/19 : Roma – STADIO ROMA, MARCELLO DE VITO TORNA IN LIBERTA’ E’ tornato libero Marcello De Vito, ex presidente del’Assemblea capitolina, arrestato per l’accusa di corruzione nel marzo scorso in uno dei filoni dell’indagine sul nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Lo ha deciso il Tribunale di Roma accogliendo una istanza del difensore Angelo Di Lorenzo. Per lui il processo e’ stato fissato con rito immediato ...

TG RDN 14/11/19 : Roma – Ecco i titoli del Tg Lazio dell’edizione di oggi: PROCURA CHIEDE PROCESSO PER DUE AMERICANI PER OMICIDIO CERCIELLO La Procura di Roma ha chiuso le indagini sull’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, avvenuto lo scorso 26 luglio, e ha chiesto il giudizio immediato cautelare nei confronti dei due ragazzi americani Finnegan Elder Lee e Christian Gabriel Natale Hjort per omicidio, tentata estorsione, lesioni e ...

Telegiornale RDN del 12/11/19 : STAZIONE BARBERINI LINEA A RIAPRE A DICEMBRE MA SOLO IN USCITA Roma – Riaprira’ tra qualche settimana la stazione Barberini della linea A di Roma, chiusa da circa 250 giorni per un guasto ad una delle scale mobili. A darne notizia sono stati alcuni tecnici di Atac nel corso dei lavori della commissione trasparenza del comune di Roma. Barberini potrebbe riaprire i primi giorni di dicembre ma solo con 4 scale mobili in funzione su 6. ...

Telegiornale RDN del 11/10/19 : AMA, ALLARME DEI SINDACI: CANCELLARE 18 MLN O IL BILANCIO SALTA Non accennano a diminuire le polemiche sul bilancio di Ama. Questa mattina il presidente del collegio dei sindaci della municipalizzata, Mauro Lonardo, ascoltato dalla commissione capitolina Trasparenza, ha fatto chiaramente capire che “se Ama non procedera’ alla cancellazione o alla svalutazione dei 18 milioni di crediti per servizi cimiteriali, Roma Capitale non ...

Telegiornale RDN del 10/10/19 : ROMA, INIZIATI I CANTIERI PER RIQUALIFICAZIONE TORRI FINANZE EUR Le Torri di Ligini tornano a vivere. Roma Capitale e Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria del complesso immobiliare, hanno annunciato l’avvio dell’intervento di riqualificazione delle Torri dell’Eur, dove sorgeranno nuovi edifici direzionali. Un progetto di sviluppo che contribuira’ al recupero dello skyline urbano. “Finalmente ricuciamo una ferita ...