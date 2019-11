Inter | occasione Mertens per giugno | il belga chiede 6 milioni a stagione RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 21 novembre 2019) Il calciomercato estivo nella prossimapotrebbe regalare clamorose trattative: non tanto per gli investimenti ingenti che potrebbero effettuare società forti economicamente come Juventus ed, ma per le tante possibilità che le società calcistiche potrebbero avere con i numerosi giocatori in scadenza di contratto a2020. Ci sono infatti molti di questi che sono seguiti da tantissime società europee, su tutti spicca il nome di Dries, punta del Napoli che fatica a trovare l'intesa sul rinnovo di contratto con la società campana. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, il giocatore ama Napoli e vorrebbe rimanerci anche per battere altri record marebbe almeno 6di euro a. Una somma importante per un giocatore che sta dimostrando di essere decisivo nella squadra allenata da Carlo Ancelotti. Ci sarebbe però l'...

EpicWilly09 : RT @ManpowerGroupIT: Martedì @Inter ha aperto le porte del nuovo HQ a #ManpowerGroupItalia in occasione dell’evento ‘Talent in Sport & Busi… - sobatambyar__ : RT @ManpowerGroupIT: Martedì @Inter ha aperto le porte del nuovo HQ a #ManpowerGroupItalia in occasione dell’evento ‘Talent in Sport & Busi… - Bubu_Inter : RT @ManpowerGroupIT: Martedì @Inter ha aperto le porte del nuovo HQ a #ManpowerGroupItalia in occasione dell’evento ‘Talent in Sport & Busi… -